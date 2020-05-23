Италия

Испанский защитник входит в список интересов "Старой синьоры".

Ювентус собирается заполучить Жорди Альбу в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Туринцы и каталонцы постоянно ведут переговоры о переходах сразу нескольких игроков: Пьянич, Артур, Семеду, Видаль и другие. Источник уверяет, что Альба может стать еще одним фигурантом в сделке.

Испанский защитник в этом сезоне провел 24 поединка, в которых забил гол и сделал два ассиста.

Напомним, что Барселону ждут некоторые трудности на трансферном рынке, ведь никто не хочет покидать команду.