Испанский защитник входит в список интересов "Старой синьоры".
Жорди Альба, getty images
23 мая 2020, 22:45
Ювентус собирается заполучить Жорди Альбу в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Туринцы и каталонцы постоянно ведут переговоры о переходах сразу нескольких игроков: Пьянич, Артур, Семеду, Видаль и другие. Источник уверяет, что Альба может стать еще одним фигурантом в сделке.
Испанский защитник в этом сезоне провел 24 поединка, в которых забил гол и сделал два ассиста.
Напомним, что Барселону ждут некоторые трудности на трансферном рынке, ведь никто не хочет покидать команду.