Италия

Французский вингер может больше не сыграть в составе Барселоны.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться покорять итальянскую Серию А.

Как сообщает Mundo Deportivo, Ювентус проявляет интерес к 23-летнему французу и рассматривает вариант с его арендой на один сезон.

Интересно, что Дембеле может стать частью сделки по переходу в Барселону полузащитника Миралема Пьянича, который дал предварительное согласие на переезд на Камп Ноу.

Примечательно, что "старая синьора" пока не намерена осуществлять полноценный трансфер Дембеле, опасаясь его регулярных травм.

Ранее появлялась информация об интересе к Усману Дембеле со стороны ПСЖ. Барселона оценивает француза в 60 миллионов евро.