"Фиалки" стали четвертым итальянским клубом, заинтересованным в бельгийце.
Ян Вертонген, Getty Images
30 мая 2020, 14:44
Фиорентина хочет подписать бельгийского защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена. Летом футболист получит статус свободного агента.
"Фиалкам" придется серьезно потрудиться, чтобы выиграть борьбу за 33-летнего защитника. Интерес к Яну также приписывают Роме, Интеру и Наполи.
Тоттенхэм пытался продлить контракт с Вертонгеном, однако футболист ответил отказом.
В нынешнем сезоне на счету Яна 26 матчей в футболке Тоттенхэма. Он забил два гола и сделал один ассист в этих встречах.