Италия

"Фиалки" стали четвертым итальянским клубом, заинтересованным в бельгийце.

Фиорентина хочет подписать бельгийского защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена. Летом футболист получит статус свободного агента.

"Фиалкам" придется серьезно потрудиться, чтобы выиграть борьбу за 33-летнего защитника. Интерес к Яну также приписывают Роме, Интеру и Наполи.

Тоттенхэм пытался продлить контракт с Вертонгеном, однако футболист ответил отказом.

В нынешнем сезоне на счету Яна 26 матчей в футболке Тоттенхэма. Он забил два гола и сделал один ассист в этих встречах.