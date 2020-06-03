Италия

"Волки" пытаются продлить аренду английского центрбека.

Центральный защитник Крис Смоллинг, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, определился со своим будущим и надеется продолжить выступать за Рому после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Однако одного желания 30-летнего англичанина мало. На данный момент спортивный директор "волков" Джанлука Петрачи пытается договориться с Манчестер Юнайтед о продлении арендного соглашения футболиста, предложив 3 миллиона евро.

Источник утверждает, что и полноценный трансфер возможен. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" требуют за Смоллинга 25 миллионов евро, однако Рома надеется сбить цену.

В текущем сезоне англичанин провел 28 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом. Его действующий контракт с МЮ рассчитан до лета 2022 года.