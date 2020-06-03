Италия

Скандальный форвард, похоже, рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Нападающий Брешии Марио Балотелли вновь пропустил тренировку на фоне конфликта с президентом клуба Массимо Челлино, который публично высказывал свое недовольство от сотрудничества с футболистом.

Как сообщает Calciomercato, 29-летний итальянец не явился на сегодняшнюю девятичасовую тренировочную сессию. Появлялась информация, что Брешия хочет досрочно разорвать контракт с Балотелли.

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Интересно, что сам Марио Балотелли ранее утверждал, что не пропускает тренировки и занимается дважды в день. К слову, конфликт с президентом Брешии уладить ему так и не удалось.