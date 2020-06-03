Италия 03 июня 2020, 13:59 Балотелли вновь пропустил тренировку Брешии — Calciomercato Скандальный форвард, похоже, рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Марио Балотелли, Getty Images 03 июня 2020, 13:59 Нападающий Брешии Марио Балотелли вновь пропустил тренировку на фоне конфликта с президентом клуба Массимо Челлино, который публично высказывал свое недовольство от сотрудничества с футболистом. Как сообщает Calciomercato, 29-летний итальянец не явился на сегодняшнюю девятичасовую тренировочную сессию. Появлялась информация, что Брешия хочет досрочно разорвать контракт с Балотелли. Читайте также: Why always me? Десять выходок Марио Балотелли Интересно, что сам Марио Балотелли ранее утверждал, что не пропускает тренировки и занимается дважды в день. К слову, конфликт с президентом Брешии уладить ему так и не удалось. Люди Марио Балотелли Команды Брешия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте