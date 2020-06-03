Италия

Швед рассчитывает восстановиться после травмы в начале июля.

Нападающий Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и вскоре может вернуться в строй.

Ибрагимович получил мышечное повреждение на тренировке в конце мая. Шведский форвард уже вернулся в расположение итальянского клуба, где и продолжит восстановление.

Как сообщает издание Tuttosport, Ибрагимович рассчитывает вернуться на поле в матче с Ювентусом, который запланирован на 7 июля.

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил покинуть Милан по окончании сезона.