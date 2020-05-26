Италия

Опасения по поводу повреждения ахилла нападающего Милана Златана Ибрагимовича не подтвердились.

Травма, полученная Златаном Ибрагимовичем на тренировке в воскресенье, 25 мая, оказалась не столь серьезной, как опасались — сообщил официальный сайт Милана.

После того, как швед ударил по мячу, он рухнул на газон, держась за правую стопу. С подозрением на повреждение ахиллового сухожилия Златана отправили на обследование, которое показало всего лишь травму подошвенной мышцы.

Через 10 дней Ибрагимович пройдет еще одно, "контрольное", обследование.

38-летний форвард присоединился к Милану в январе 2020 года в качестве свободного агента и в десяти матчах (8 в Серии А и 2 в Кубке Италии) забил четыре мяча (3+1). Во время своего первого пришествия в Милан (2010-2012) Златан сыграл 85 матчей во всех турнирах и забил 56 мячей.