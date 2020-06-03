Португалец жаждет поскорее набрать оптимальную форму.
Криштиану Роналду, getty images
03 июня 2020, 20:54
Криштиану Роналду прибыл на тренировочную базу "Старой синьоры" за четыре часа до ее начала занятия, сообщает Tuttosport.
Источник уверяет, что португалец приехал с целью выполнения индивидуальных заданий.
В этом сезоне Роналду отыграл 32 поединка в футболке туринцев, отметившись 25 голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что ранее Криштиану назвал себя самым полноценным игроком в истории футбола.