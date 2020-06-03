Италия

Португалец жаждет поскорее набрать оптимальную форму.

Криштиану Роналду прибыл на тренировочную базу "Старой синьоры" за четыре часа до ее начала занятия, сообщает Tuttosport.

Источник уверяет, что португалец приехал с целью выполнения индивидуальных заданий.

В этом сезоне Роналду отыграл 32 поединка в футболке туринцев, отметившись 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее Криштиану назвал себя самым полноценным игроком в истории футбола.