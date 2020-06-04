Италия

Турнир будет предшествовать началу регулярного чемпионата.

Ювентус сыграет против Милана 12 июня, а Наполи сразится с Интером 13 июня. Финал же пройдет 17 июня. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил министр спорта Винченцо Спадафора.

Изначально планировалось проводить матчи 1/2 финала Кубка Италии 13 и 14 июня, Серия попросила сместить игры на день.

Первые полуфинальные поединки завершились минимальной победой Наполи над Интером и ничьей со счетом 1:1 между Миланом и Ювентусом.

Напомним, что возобновление чемпионата Италии планируется на 20 июня.