"Ласточки" решили расстаться со скандальным форвардом.
Марио Балотелли, Getty Images
06 июня 2020, 10:32
Брешия расторгла контракт с нападающим Марио Балотелли, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Владелец клуба Массимо Челлино отравил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения. Юристы обеих сторон уже обсудили условия прекращения сотрудничества.
Нападающий перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе, чем вызвал недовольство клубного руководства.
Балотелли перешел в Брешию прошлым летом на правах свободного агента из Марселя. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что интерес к Балотелли проявляет Лос-Анджелес Гэлакси.