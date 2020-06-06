Италия

"Ласточки" решили расстаться со скандальным форвардом.

Брешия расторгла контракт с нападающим Марио Балотелли, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Владелец клуба Массимо Челлино отравил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения. Юристы обеих сторон уже обсудили условия прекращения сотрудничества.

Нападающий перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе, чем вызвал недовольство клубного руководства.

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом на правах свободного агента из Марселя. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что интерес к Балотелли проявляет Лос-Анджелес Гэлакси.