Италия

Полузащитник Исмаэль Беннасер необходим будущему тренеру Милана Ральфу Рангнику.

Если Милану удастся заключить соглашение с Ральфом Рангником, то полузащитник Исмаэль Беннасер не покинет команду — сообщает Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что Рангник, который до конца этой недели должен определиться, станет ли он новым тренером Милана, считает 22-летнего алжирца "краеугольным камнем" полузащиты своей потенциальной команды.

Ранее сообщалось, что на Беннасера претендуют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, а ПСЖ уже согласовал с Исмаэлем личный контракт.

Полузащитник национальной сборной Алжира (22 матча) перешел в Милан из Эмполи в 2019 году за 16 миллионов евро и провел в составе "дьяволов" 23 матча во всех турнирах (0 голов).