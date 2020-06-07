Италия

Итальянец вспомнил о своем периоде на Сан-Сиро.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал о своем периоде в Милане, где он провел сезон-2017/18.

"Это был сложный сезон для меня как лично, так и в профессиональном плане. Были некоторые разногласия, особенно после неудачи в Лиге чемпионов. Я принял неверное решение тогда.

Но я должен сказать, что этот переход повлиял на меня как на человека. Эти месяцы в Милане заставили меня разобраться в себе и понять, что Ювентус для меня словно семья.

В Милане я встретил хороших людей, как Рино Гаттузо. Это был сложный год, но не бесполезный", – рассказал Бонуччи в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Бонуччи отказался от перехода в Манчестер Сити.