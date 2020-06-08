Италия

Экс-полузащитник Шахтера рассказал о своих планах на будещее.

Генрих Мхитарян очень доволен своим пребыванием в Роме и хотел бы и дальше выступать в команде Паулу Фонсеки.

"Я не знаю, как долго я буду здесь оставаться. Мне нравится Рим как город и Рома как клуб, я бы хотел остаться здесь подольше, но это не мое дело.

Я прилагаю все усилия, тренируюсь, учу итальянский язык, чтобы улучшить его, так что давайте посмотрим, что будет дальше.

Клуб и философия менеджера меня устраивают. Я очень счастлив играть в этот тип футбола, потому что это доставляет мне удовольствие.

Конечно, я бы хотел быть в Риме в следующем сезоне, и не только в следующем, еще несколько лет. У меня все еще есть контракт с Арсеналом", — передает слова Мхитаряна Football Italia со ссылкой на подкаст "Футбол с Грантом Валом".

Напомним, что Рома собирается продлить арендное соглашение армянского полузащитника.