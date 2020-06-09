Федерация футбола Италии решила не возобновлять женские турниры.
Женщины Ювентуса снова первые, но на сей раз без трофея, фото ФК Ювентус
09 июня 2020, 10:41
В женском итальянском сезоне-2019/20 поставлена точка — сообщает Sky Sport Italia.
Федерация футбола Италии приняла решение не присваивать чемпионский титул, поэтому женская команда Ювентуса, лидировавшая на момент остановки чемпионата с преимуществом в 9 очков над преследователями, осталась без "скудетто".
Вторая путевка в женскую Лигу чемпионов достанется кому-то из делящих 2-3 места Фиорентине или Милану, сыгравшие на один матч меньше, чем остальные команды, Алгоритм, по которому это будет определятся, еще не объявлен.
Покинет Серию А одна команда вместо двух — Оробича (Бергамо), набравшая всего 1 очко в 16-ти турах, отправится в Серию В, а вот Таваньяччо, находящаяся на предпоследней позиции, сохранит место в элите.
Соответственно, вместо двух команд из Серии В в Серию А поднимется лишь одна — Наполи, а Лацио, шедший вторым, останется во втором дивизионе.
Ранее решение не доигрывать женское первенство приняли в Англии.