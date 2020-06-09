Италия

Федерация футбола Италии решила не возобновлять женские турниры.

Женщины Ювентуса снова первые, но на сей раз без трофея, фото ФК Ювентус

Женщины Ювентуса снова первые, но на сей раз без трофея, фото ФК Ювентус

В женском итальянском сезоне-2019/20 поставлена точка — сообщает Sky Sport Italia.

Федерация футбола Италии приняла решение не присваивать чемпионский титул, поэтому женская команда Ювентуса, лидировавшая на момент остановки чемпионата с преимуществом в 9 очков над преследователями, осталась без "скудетто".

Вторая путевка в женскую Лигу чемпионов достанется кому-то из делящих 2-3 места Фиорентине или Милану, сыгравшие на один матч меньше, чем остальные команды, Алгоритм, по которому это будет определятся, еще не объявлен.

Покинет Серию А одна команда вместо двух — Оробича (Бергамо), набравшая всего 1 очко в 16-ти турах, отправится в Серию В, а вот Таваньяччо, находящаяся на предпоследней позиции, сохранит место в элите.

Соответственно, вместо двух команд из Серии В в Серию А поднимется лишь одна — Наполи, а Лацио, шедший вторым, останется во втором дивизионе.

Ранее решение не доигрывать женское первенство приняли в Англии.