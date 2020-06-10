Италия

В Италии намерены решить все прежние конфликты до возобновления сезона.

Чтобы рестарт сезона-2019/20 прошел "с чистого листа", в Италии осталось решить один конфликт, произошедший еще до карантина — сообщает Calciomercato.com.

Речь идет об оскорблении, которое нанес президент Интера Стивен Чжан президенту Серии А Паоло Даль Пино, обозвав его "величайшим клоуном, которого я когда-либо видел". Это произошло после матча между Интером и Ювентусом перед самым введением карантина. Чжан остался недоволен результатом, судейством и отношением к его команде руководства итальянского футбола.

Судя по всему, Даль Пино не претендует на звание "величайшего клоуна", считая, что есть более достойные персонажи, поэтому обратился с жалобой на Чжана в прокуратуру федерации футбола Италии.

Учитывая, что президент Интера уже признал, что погорячился, и принес свои извинения, дело, скорее всего, закончится штрафом и предупреждением.

Свой первый официальный матч после карантина Интер проведет против Наполи в ответном поединке полуфинала Кубка Италии в субботу, 13 июня.