Италия

Нидерландец надеется на победу своего бывшего клуба в Кубке Италии.

Бывший полузащитник Интера Уэсли Снайдер высоко оценивает шансы своего бывшего клуба на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Италии, несмотря на поражение "нерадзурри" от Наполи в первом поединке (1:0).

"Я надеюсь, что Интер вернется и сможет выиграть Кубок Италии. Я думаю, что пришло время побеждать".

"В Серии А мало что можно сделать. Ювентус по-прежнему в качестве явных фаворитов на золотые медали. У них сейчас лучшая команда, и они прогрессируют с каждым сезоном", — приводит слова Снайдера Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

Напомним, ранее Уэсли Снайдер рассказал, почему не смог достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.