Италия

Атакующий полузащитник молодежной команды Ботева Никола Илиев будет выступать за "примаверу" Интера.

Интер и Ботев согласовали все условия трансфера Николы Илиева — сообщает Calciomercato.it.

"Нерадзурри" заплатили клубу из Пловдива 500 тысяч евро, кроме того, Ботев получит определенный процент от суммы возможной продажи полузащитника.

Атакующий полузащитник, которому в субботу, 6 июня, исполнилось 16 лет, уже прибыл в Милан и посетил базу Интера в Аппиано. Со следующего сезона Никола начнет выступления за юношескую команду "змеев".