Ивуарийский футболист заинтересовал неаполитанцев.
Жереми Бога, Getty Images
10 июня 2020, 19:55
Полузащитник Сассуоло Жереми Бога в предстоящее трансферное окно может уйти на повышение в другой клуб Серии А.
Как сообщает Football Italia, по 23-летнему ивуарийцу поступило предложение от Наполи в размере 22 миллионов евро.
Кроме того, неаполитанцы готовы предложить Сассуоло некоторых игроков в аренду, чтобы заставить продать Жереми Бога.
Стоит отметить, ранее сам ивуарийский полузащитник признался, что может остаться в Сассуоло по итогам летнего трансферного окна.