Италия

Ивуарийский футболист заинтересовал неаполитанцев.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога в предстоящее трансферное окно может уйти на повышение в другой клуб Серии А.

Как сообщает Football Italia, по 23-летнему ивуарийцу поступило предложение от Наполи в размере 22 миллионов евро.

Кроме того, неаполитанцы готовы предложить Сассуоло некоторых игроков в аренду, чтобы заставить продать Жереми Бога.

Стоит отметить, ранее сам ивуарийский полузащитник признался, что может остаться в Сассуоло по итогам летнего трансферного окна.