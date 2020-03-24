Во французском хавбеке заинтересован Интер.
Корентин Толиссо, Getty Images
24 марта 2020, 18:57
Полузащитник Баварии Корентен Толиссо рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Germany.
По информации источника, 25-летний француз ищет новый для себя вызов, поскольку не смог стать основным игроком мюнхенского клуба с момента перехода из Лиона в 2017 году.
Ранее сообщалось, что к Толлисо проявляет интерес Интер, однако немецкая телекомпания утверждает, что пока "нерадзурри" не делали никаких официальных предложений по футболисту.
В текущем сезоне Корентен Толиссо провел за Баварию 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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