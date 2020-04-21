Полузащитник Баварии вернется в общую группу не раньше, чем через четыре недели.
Корентен Толиссо, фото ФК Бавария
21 апреля 2020, 22:03
Во вторник, 21 апреля, полузащитник Баварии Корентен Толиссо успешно перенес операцию на связке левой лодыжки — сообщил официальный сайт клуба.
Толиссо получил повреждение на тренировке, и теперь, если сезон в Бундеслиге возобновится, не сможет помочь своей команде в течение месяца.
Ранее сообщалось, что Бавария намерена летом продать Толиссо, на которого претендует Интер и интересуются Манчестер Юнайтед и Арсенал.
25-летний игрок национальной сборной Франции (21 матч, 1 гол) выступал за Лион (160 матчей во всех турнирах, 29 голов) и Баварию (68, 14).
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