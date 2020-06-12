Италия

Football.ua представляет анонс ответного матча полуфинала Кубка Италии.

Большой футбол возвращается в Италию, которая стала третьей из стран "большой пятерки", возобновившей официальные турниры (в Германии уже играют и в Бундеслиге, и в Кубке, а вчера возобновилась испанская Ла Лига). Честь показать, что COVID-19 больше не может лишать жителей Апеннин их любимого зрелища, выпало двум грандам итальянского футбола — Ювентусу и Милану, которые разыграют первую путевку в финал национального Кубка.

Ювентус — Милан

Пятница, 12 июня, 22:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато

Почему-то кажется, что Италия с восторгом встретила бы любой официальный матч, и даже встреча условных Брешии и СПАЛ (да не обидятся их поклонники), вызвал бы сумасшедший ажиотаж, а тут битва самых титулованных и популярных (да простят поклонники Интера) команд Италии!

Причем если бы этот поединок проходил в рамках первенства Серии А, то интрига была бы не так высока, все-таки в чемпионате Ювентус и Милан — это небо и земля. А вот в кубке, где на кону стоит путевка в финал, возможно все.

Естественно, после выездной результативной ничьей фаворитом ответного поединка является Ювентус, хотя сейчас уже, наверное, мало кто помнит, каким скандальным образом "бьянконери" добыли это преимущество.

В компенсированное время первого матча, при счете 1:0 в пользу хозяев, арбитр Паоло Валери назначил совершенно невероятный пенальти в их ворота: Калабрия стоял спиной к мячу, который попал ему в руку с минимального расстояния. В тот момент подумалось, что игрок Милана оказался в положении водителя асфальтового катка, в который в анекдоте врезался сзади Mercedes, а подъехавший инспектор начинает составлять протокол: "Ну, давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал..."

Впрочем, это дела уже настолько далекого прошлого, что произошедшее до карантина воспринимается как события прошлого сезона. Тем не менее, на общем результате это может сказаться.

В каком сейчас состоянии находятся обе команды представить себе сложно. Судя по бравым репортажам в официальных источниках — в идеальном, и рвутся в бой, истосковавшись по игре. Стоит отметить, что за время пандемии ее жертвами стали Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала в составе Ювентуса и Даниэль Мальдини у Милана, переболевший вместе со своим легендарным отцом, Паоло, который, к сожалению, снова оказался в больнице — камни в почках.

Как не без оснований полагает итальянская пресса, лишь считанные клубы Серии А подавали точные сведения о количестве заболевших, причем ни "зебры", ни "дьяволы" в их число не входят. Так что реальные цифры пострадавших могут отличаться от официальных, но "не пойман — не вор".

В настоящий момент за Ювентус точно не смогут сыграть Гонсало Игуаин, получивший повреждение на тренировке, к тому же по традиции нападающий привез с собой из Аргентины десяток лишних килограммов, и получивший тяжелую травму еще до карантина Мерих Демирал.

У Милана ситуация похуже: из-за дисквалификаций не сыграют Тео Эрнандес, Златан Ибрагимович (швед еще и травму получил) и Саму Кастильехо (кстати, двух грабителей, обобравших накануне испанца под дулом пистолета, полиция задержала). Кроме того, травмированы Лео Дуарте и Матео Мусаккьо.

Еще один отрицательный момент для Милана — это зреющее недовольство руководством клуба. Мнение товарищей по команде высказал Ибрагимович. Чтобы как-то погасить страсти, генеральный директор Милана Иван Газидис вынужден был впервые с 4 мая встретиться с командой и ответить на некоторые наболевшие вопросы.

Что касается регламента, то поединок, естественно, пройдет без зрителей и, если основное время матча завершится со счетом 1:1, команды не будут проводить овертайм, а сразу приступят к пробитию послематчевых пенальти.

Интересные факты

– Команды встречались между собой 289 раз: 108 побед Ювентуса, 94 победы Милана, 87 ничьих.

– Было сыграно 231 официальный матч: 91 победа «старой синьоры», 66 побед «дьяволов» и 74 ничьи.

– В Кубке Италии Ювентус и Милан провели 26 поединков: 11 побед «бьянконери», 7 – «россонери», 8 ничьих.

– Ювентус выиграл последние 7 домашних матчей против Милана во всех турнирах.

- Ювентус не проигрывает Милану дома в Кубке Италии с 1985 года: 3 победы и 3 ничьи.

– В последних 11-ти матчах Кубка Италии Ювентус проиграл лишь раз (в основное время).

Ориентировочные составы

Не сыграют: Игуаин, Демирал — Ибрагимович, Кастильехо, Эрнандес, Мусаккьо, Дуарте.

Слова

Маурицио Сарри (главный тренер Ювентуса):

"В сложившейся ситуации нет смысла пытаться определить фаворита, потому что множество факторов могут сказаться на игре и результате, и предугадать все невозможно. После длительного перерыва порой случаются сюрпризы, особенно если учесть, чем был вызван этот перерыв".

"Общая цель у нас не изменилась: мы хотим успешно выступить во всех трех оставшихся турнирах. Поэтому очень важно правильно распределить силы".

"Что касается нашего соперника, то Милан всегда доставлял проблемы Ювентусу, так что ни о какой недооценке и речи быть не может".

Стефано Пьоли (главный тренер Милана):

"Наверное, самое главное сейчас — это то, что футбол вернулся, и мы снова играем. Но при этом не стоит впадать в эйфорию и забывать о мерах безопасности".

"Для нас многое будет в новинку: игра при пустых трибунах, при летней жаре, при сжатом графике... Могу сказать, что пока никто из наших футболистов еще не вышел на уровень полной готовности, но боевой дух высок".

"Перед нами не стоит задача во что бы то ни стало выиграть Кубок Италии, но наша цель — вернуться в еврокубки, через чемпионат или через кубок".

Следить за ходом поединка вы можете по онлайн-трансляции.

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