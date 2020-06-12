Италия

Полузащитника Сенада Лулича замучили травмы.

Карьера капитана Лацио Сенада Лулича находится под угрозой из-за проблем с восстановлением после травм — передает информацию Corriere di Roma Football Italia.

34-летний босниец, который играет на левом фланге обороны или полузащиты в феврале 2020 года перенес операцию на голеностопе, однако процесс восстановления идет гораздо хуже, чем рассчитывали врачи.

Это может стать причиной того, что Лулич повесит бутсы на гвоздь, несмотря на то, что Лацио хотел бы продлить с ним контракт.

Бывший игрок национальной сборной Боснии и Герцеговины (58 матчей, 4 гола) выступал за Беллинцону (74 матча во всех турнирах, 16 голов), Грассхоппер (53, 10), Янг Бойз (44, 9) и Лацио (352, 34).