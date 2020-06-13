Италия

Чилиец намекнул на возможный переход в Интер.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль прокомментировал свои выступления в Барселоне и рассказал об отношениях с главным тренером Интера Антонио Конте.

"Я доволен своим положением в Барселоне, у меня много прекрасных партнеров, но я хочу оставаться важным для команды. В противном случае я будут искать другой клуб. Я хочу играть, пусть не во всех матчах, но хочу чувствовать себя важным.

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У нас отличные отношения с Конте. Он знает, что я победитель и что он может мне доверять.

Мне не хочется быть разменной монетой, потому что я уже не мальчик. Не могу следить за каждым трансферным слухом обо мне, потому что так можно сойти с ума", – рассказал Видаль в интервью El Periodico.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее Видаль заявлял о желании остаться в Барселоне.