Италия

Туринский клуб, похоже, не будет пытаться подписать чилийского хавбека.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль не вернется в Ювентус, за который он выступал в период с 2011 по 2015 год. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, туринский клуб отказался от идеи подписания 32-летнего чилийца и сосредоточится на других вариантах усиления центра полузащиты.

Ранее другое Calciomercato сообщало, что Видаль может стать частью сделки по переходу Миралема Пьянича в Барселону, но Ювентус отверг этот вариант, как и с Иваном Ракитичем.

Таким образом, единственным клубом, который заинтересован в Видале, остался Интер. Однако, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте больше не настаивает на переходе чилийского хавбека.