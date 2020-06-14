Италия

Наставник партенопейцев прокомментировал выход команды в финал кубка.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением о результате матча с Интером в ответном полуфинале Кубка Италии.

"Адзурри" сыграли дома вничью со счетом 1:1 и вышли в финал турнира. В финале Кубка Италии, который запланирован на 17 июня, партенопейцы встретятся с Ювентусом.

"Мы пропустили глупый гол, но это была не ошибка Оспины, а ошибка при позиционировании. После 90-дневного перерыва мы остались с теми же проблемами.

Команда верит в то, что мы делаем. Парни трудятся и полностью отдают себя. У нас есть класс, если мы сможем атаковать и защищаться слаженно, то достигнем многого.

Мы встретимся с Ювентусом, который привык побеждать и имеет чемпионский характер, но мы можем дать им бой. Мы знаем, что должны продемонстрировать великолепную игру, чтобы завоевать трофей", – приводит слова Гаттузо портал Football Italia со ссылкой на RAI Sport.