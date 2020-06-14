Италия

Форвард прокомментировал результат встречи с Интером.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье поделился своим мнением о ничьей с Интером (1:1), которая позволила его команде выйти в финал Кубка Италии.

"Интер хорошо играл, но мы выполнили нашу задачу и выстояли как команда. Мы хотели выйти в финал любой ценой и добились этого. Теперь мы должны восстановиться и готовиться к финалу через несколько дней.

Мы все очень близки с Гаттузо, который замечательный человек и тренер. Для него это сложный период, но надеюсь, мы смогли принести ему немного радости.

Матч с Ювентусом будет особенным, но мы должны продемонстрировать свою лучшую игру и сыграть лучше, чем в этом матче. Будем готовиться к матчу как можно лучше", – приводит слова Инсинье портал Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Матч Наполи – Ювентус в финале Кубка Италии состоится в Риме в среду, 17 июня.