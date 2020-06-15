Италия

Защитник Милан рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.

Тео Эрнандес ставит амбициозные цели матчи чемпионата Италии и рассказал о том, кто отвечает за музыку в Милане.

"Мы очень рады вернуться к игре. Это то, что мы любим делать. Мы надеемся хорошо закончить сезон, а затем начать следующий как можно лучше.

Музыка? Мне очень нравится реггитон, он расслабляет меня и делает меня счастливым. У меня есть плейлист на телефоне, перед игрой я его слушаю.

Чалханоглу в основном ставит музыку на английском, а Кастильехо слушает в основном музыку фламенко", — передает слова Тео Эрнандеса Football Italia со ссылкой на Radio 105.

Напомним, что Тео Эрнандес находится в списке интересов Пари Сен-Жермен.