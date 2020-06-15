Италия

Именно эту дату предложил совет Серии А на рассмотрение клубам.

В качестве предварительной даты старта следующего сезона руководство Серии А предложило 12 сентября — сообщает Sky Sport Italia.

Эта дата является предварительной, поскольку ее еще предстоит обсудить клубам. Кроме того, старт нового итальянского сезона будет зависеть от того, какой график завершения нынешнего евросезона примет УЕФА на заседании своего исполкома в среду, 17 июня.

Ранее сообщалось, что уже известно когда и где будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы.

Сезон-2019/20 в Серии А возобновится 20 июня.