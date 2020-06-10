Италия

Итальянские арбитры успешно прошли тестирование на коронавирус и готовы начать работу.

Футбольные арбитры Италии готовы к возобновлению сезона, но работать им придется в необычных условиях — сообщает Gazzetta dello Sport.

Накануне каждого матча и после него (в установленное руководством время) арбитры будут проходить тестирование на коронавирус, и лишь при отрицательных результатах будут допускаться к работе.

Каждый арбитр будет добираться до стадиона своими средствами и должен прибыть туда за 1 час и 45 минут до начала матча. Судейские комнаты, а также все приборы (часы, гарнитуры и прочее) должны быть продезинфицированы.

Бригада арбитров должна появиться на поле за полчаса до стартового свистка. Во время матча игрокам запрещено протестовать против судейских решений и приближаться к рефери на расстояние менее полутора метров. В противном случае нарушителя ждет желтая карточка.

По окончании матча бригада арбитров в установленном порядке покинет стадион, не встречаясь ни с кем. Разбор матча будет проводиться в удаленном режиме с помощью приложения Future.

Сезон-2019/20 возобновится в пятницу, 12 июня, ответным матчем полуфинала Кубка Италии Ювентус — Милан.

Ранее сообщалось, что в Испании у одного из футбольных арбитров обнаружен коронавирус.