Италия

По просьбе федерации футбола Италии протокол безопасности смягчили.

Руководство итальянского футбола и Серии А может вздохнуть с облегчением: министерство здравоохранения пошло на уступки — сообщает Tuttosport.

Изначально в протоколе безопасности было прописано, что игрок или сотрудник команды, сдавший положительный тест на коронавирус, должен быть изолирован в четырех стенах на 14 дней, и на такой же срок вся команда изолируется на базе.

При таком подходе под угрозой оказывалось продолжение чемпионата, поскольку пострадавшая команда выбывала из и без того плотного соревновательного графика на две недели, а если таких команд окажется не одна, то на первенстве Серии А можно было бы поставить крест.

Согласно смягченному протоколу, изолируется только заболевший, а команда после дополнительного тестирования продолжит играть.

Ранее сообщалось, как будет контролировать здоровье игроков во время полуфинального матча Кубка Италии Ювентус — Милан.