Италия

Бразильский защитник не наденет футболку "россонери" вновь.

Контракт Тиаго Силвы с Пари Сен-Жермен истекает в конце текущего сезона, и продлевать его с клубом он не будет.

Среди вариантов продолжения карьеры бразильца чаще всего фигурируют Эвертон и Милан.

Тем не менее, как сообщает Calciomercato, возвращение в стан "россонери" не состоится.

В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что Эвертон находится на продвинутой стадии переговоров с Тиаго Силвой.