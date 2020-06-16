Италия

Итальянский клуб близок к подписанию молодого защитника.

Защитник Лиона Пьер Калулу станет игроком Милана в ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Молодой игрок прибудет в расположение итальянского клуба в среду для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ранее француз согласовал пятилетний контракт с "россонери" и присоединится к клубу на правах свободного агента.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел 16 поединков в юношеской Лиге УЕФА, отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании нападающего Лиона Мемфиса Депая.