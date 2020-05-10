Италия

Джованни Карневали уверен, что полузащитник останется в миланском клубе.

Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали поспешил развеять сомнения в том, что Интер выкупит хавбека Стефано Сенси. Футболист ярко начал сезон, однако травма и появление Кристиана Эриксена поставили под сомнение его перспективы в клубе.

"Интер выкупит Сенси. А мы вскоре будем обсуждать продление контрактов с игроками", — цитирует Карневали Football Italia со ссылкой на Ceramicanda.

При этом шеф "нероверди" утверждает, что цены на игроков клуба останутся на прежнем уровне.

"Цены на футболистов, возможно, спадут, но не на наших. Мы – дорогой магазин", — добавил Карневали.

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Сенси отметился тремя голами и четырьмя ассистами в 17 матчах за Интер во всех турнирах.