Италия

Сергей Шевченко — о том, что будет нас волновать в концовке итальянского сезона.

Серия А возвращается уже сегодня! В этот уик-энд будет доигран частично перенесённый 25-й тур, а уже с понедельника начинается марафон из двенадцати туров подряд, причём календарь составлен так, что матчи будут проходить чуть ли не каждый день. Самое время вспомнить, с чем нас оставил итальянский чемпионат накануне вынужденной паузы.

"Скудетто"

И В Н П М О 1. Ювентус 26 20 3 3 50-24 63 2. Лацио 26 19 5 2 60-23 62 3. Интер 25 16 6 3 49-24 54

Сезон-2019/20 получался особенным и до всякого карантина. Ювентусу бросили вызов сразу две команды: Интер держался с ним вровень по ходу первого круга, а в новом году его в роли главного конкурента сменил неожиданно бодрый Лацио. Римляне едва не ушли на паузу лидерами, но Юве успел провести матч с Интером, добыл важнейшую победу и опережает "бьянкочелести" на одно очко.

Важнейший вопрос: в какой форме обе команды подойдут к новому этапу гонки? Ювентус, мягко говоря, не впечатлил в Кубке, так и не сумев за два матча забить хотя бы один мяч. "Бьянконери» хватает от силы на полчаса, затем игроки останавливаются – налицо проблемы с физической готовностью. Уместно напомнить, что трое ювентийцев (в том числе Дибала) болели коронавирусом, а легионеры во время карантина разъезжались по домам, что не лучшим образом сказалось на подготовке. Совсем плох Роналду, который и близко не похож на "терминатора", забивавшего в каждом туре. Более того, кубковая неудача вернула приутихшие было разговоры о совместимости Ювентуса и Маурицио Сарри. Как ни крути, два трофея уже упущены. "Скудетто" ему уже точно не простят.

Лацио будет всеми силами цепляться за исторический шанс. Клуб всеми силами продвигал возобновление сезона, когда это решение было далеко не очевидным, а также постарался как можно раньше возобновить полноценные тренировки. Римлянам было несколько проще, ведь коронавирус в меньшей степени затронул столицу Италии, и вся команда находилась на месте. Итальянская пресса даже раскопала, что Симоне Индзаги в обход карантинного регламента приступил к командным тренировкам (тогда были разрешены только индивидуальные), и это – лучшее свидетельство важности этого сезона для Лацио.

Если вероятная сила Лацио в лучшей форме, то Ювентус может взять глубиной состава. Скамейка "лациали" несравнима с ювентийской. Правда, и здесь у "синьоры" неприятности: уже после карантина травмировались Игуаин, Хедира и Алекс Сандро. Плюс блеклая игра Пьянича, который на грани ухода из команды. Если в марте казалось, что Юве не остановить, то сейчас обстоятельства складываются в пользу Лацио. Но выдержат ли "бьянкочелести" спринтерский темп концовки чемпионата?

Ключевые матчи:

Аталанта – Лацио (24 июня)

Ювентус – Лацио (20 июля)

Ювентус – Рома (2 августа*)

Наполи – Лацио (2 августа*)

* – звёздочкой помечены базовые даты; три заключительных тура в Италии пока не распределены по дням, тур 2 августа – собственно, последний

Зона Лиги чемпионов

4. Аталанта 25 14 6 5 70-34 48 5. Рома 26 13 6 7 51-35 45 6. Наполи 26 11 6 9 41-36 39

Для начала очертим круг претендентов. Предположим, что Интер воспользуется передышкой и не станет падать ниже третьего места – скорее, у "нерадзурри" появляются определённые шансы вклиниться в гонку за титул, если лидеры начнут терять очки. Слишком отстал и Наполи, хотя команда Гаттузо способна удивить – а вдруг, завоевав долгожданный трофей, она поймает кураж? Но, будем честны, это предположение – лишь дань уважения неаполитанцам. Реальная же интрига за четвёртое место звучит так: может ли Аталанта его упустить и способна ли Рома этим воспользоваться?

Аталанта, блестящая и всеми любимая, накануне эпидемии проживала лучшие месяцы в истории, с завидной регулярностью выдавая феерии как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Тем контрастнее выглядела трагедия жителей Бергамо, причём широкое распространение там коронавируса увязано с матчем Аталанта – Валенсия, который посетила треть населения города. Также вирус унёс жизни четырёх работников Аталанты. Сможет ли команда после этого вернуть победный настрой? Кураж всегда был неотъемлемой частью побед "богини", и сейчас её ждёт непростое испытание.

Впрочем, шансы Аталанты попасть в ЛЧ всё равно повыше, чем у Ромы. Тут влияют как игра в запасе, так и проблемы римлян: сорвалась сделка по продаже клуба американскому миллиардеру Дэну Фридкину, а финансовая отчётность выглядит угрожающе – Рома за минувший год понесла значительные потери и-за неучастия в ЛЧ. Кроме того, незадолго до возобновления чемпионата был отстранён от работы спортивный директор Джанлука Петраки, то есть и с менеджментом не всё гладко. В общем, игрокам "джаллоросси" также непросто будет сосредоточиться на футболе.

Ключевые матчи:

Милан – Рома (28 июня)

Аталанта – Наполи (2 июля)

Наполи – Рома (5 июля)

Рома – Интер (19 июля)

Милан – Аталанта (26 июля*)

Аталанта – Интер (2 августа*)

Зона Лиги Европы

7. Милан 26 10 6 10 28-34 36 8. Верона 25 9 8 8 29-26 35 9. Парма 25 10 5 10 32-31 35 10. Болонья 26 9 7 10 38-42 34 11. Сассуоло 25 9 5 11 41-39 32 12. Кальяри 25 8 8 9 41-40 32

Наполи уже там благодаря победе в Кубке, а вот за третье оставшееся место в ЛЕ развернётся борьба. Вроде бы логично записать в фавориты Милан, однако никакой уверенности в этом нет. "Россонери" ждёт очередная перестройка, связанная с назначением Рангника, а ожидание перемен – не лучшая атмосфера для решения сиюминутных задач. К тому же, Ибрагимович, так радовавший миланскую публику, на грани ухода из команды, равно как ещё несколько игроков (как минимум Пакета и Бонавентура). Да и дорожит ли Милан путёвкой в Лигу Европы? Год назад клуб фактически отказался от неё ради компромисса с УЕФА по вопросу финансового фейр-плей. Как бы остаток сезона не превратился для команды Пиоли в доигрывание.

Состояние Милана даёт шанс как минимум трём небезынтересным командам, давненько не заглядывавшим в еврокубки. Верона – одно из главных открытий сезона, за чьими игроками уже выстроилась очередь. Парма, героически поднимавшаяся из низов Кальчо, сумела обрести стабильность и готова к борьбе за ЛЕ. Наконец, Болонья, так вовремя назначившая не менее героического Михайловича – к слову, с ним на днях продлили контракт.

Если рассматривать их шансы в контексте паузы, то от вируса больше пострадала Парма – к тому же, её ряды по окончании сезона покидает ведущий игрок Кулусевски. Верона в свою очередь рискует потерять настрой, который она имела в феврале-марте. На их фоне чуть перспективнее выглядит Болонья, сумевшая даже обзавестись неплохим резервом. Правда, "россоблу" уступают по очкам, а у Пармы с Вероной на игру меньше. По потерянным Болонью обходят также Сассуоло и Кальяри, о чьём наличии также не стоит забывать – не зря ведь Де Дзерби сватали в Барселону, а островитяне со своим более чем приличным составом долго занимали места в верхней части таблицы.

Ключевые матчи:

Верона – Наполи (23 июня)

Верона – Парма (1 июля)

Наполи – Милан (12 июля)

Парма – Болонья (12 июля)

Милан – Парма (15 июля)

Милан – Болонья (18 июля)

Борьба за выживание

13. Фиорентина 26 7 9 10 32-36 30 14. Удинезе 26 7 7 12 21-37 28 15. Торино 25 8 3 14 28-45 27 16. Сампдория 25 7 5 13 28-44 26 17. Дженоа 26 6 7 13 31-47 25 18. Лечче 26 6 7 13 34-56 25 19. СПАЛ 26 5 3 18 20-44 18 20. Брешия 26 4 4 18 22-49 16

Вот где простор для фантазии. Понятно, что Брешия фактически обречена, да и шансы СПАЛа минимальны, зато стать третьей вылетающей может чуть ли не половина команд лиги. Здесь графа "ключевые матчи" наиболее условна, ведь ситуация может поменяться буквально по итогам нескольких туров, и на первый план выйдут другие противостояния.

На бумаге претендент №1 – Лечче. Команда и без того прыгнула выше головы по ходу сезона, когда осмелела после зимней трансферной кампании, выдав трёхматчевую победную серию. Внезапная радость, однако, сменилась двумя крупными поражениями, а там и карантин наступил. Календарь ближайших матчей также не сулит южанам ничего хорошего (в ближайших пяти турах у них Милан, Ювентус и Лацио), следовательно, есть риск сразу застрять в зоне вылета и не выбраться оттуда.

Отдельная тема – форма двух генуэзских команд, которые при определённых раскладах схлестнутся в борьбе за выживание. Дженоа заметно прибавила после назначения Давиде Николы (и, опять-таки, солидного усиления на рынке), сумев рывком выскочить из зоны вылета, хотя ещё в январе занимала последнее место. Сампдория, напротив, заметно просела, будто успокоившись после серии успешных матчей при Клаудио Раньери. Пауза может уравновесить форму команд и сыграть таким образом в пользу Сампдории. Правда, не забываем, что именно её игроки чаще всего заражались коронавирусом – там чуть ли не половина команды успела переболеть. Сумеют ли они полноценно восстановиться?

Если говорить о скверной форме, то нельзя пройти мимо ужасной серии Торино, проигравшего до карантина шесть матчей кряду. Дело обернулось сменой тренера и опасной близостью к зоне вылета – понятно, что по составу "гранатовые" должны находиться значительно выше, но посткарантинная непредсказуемость может сыграть с ними злую шутку. К тому же, основной полузащитник Базелли порвал крестообразные связки.

Не обезопасил себя и Удинезе, хотя у фриульцев немалый опыт балансировки в нижней части таблицы за счёт своевременной замены главного тренера. Фиорентина? Она попала сюда, скорее, по набранным очкам. Вряд ли "скуадра виола" в этом сезоне будет претендовать на что-либо иное, кроме места в твёрдой середине.

Ключевые матчи:

Лечче – Сампдория (1 июля)

Дженоа – Лечче (19 июля)

Сампдория – Дженоа (22 июля)