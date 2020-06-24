Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Верона – Наполи, Getty Images
24 июня 2020, 08:33
В матче 27-го тура Серии А Наполи обыграл на выезде Верону со счетом 2:0. Голами в составе партенопейцев отличились Аркадиуш Милик и Ирвинг Лосано.
Верона – Наполи 0:2
Голы: Милик, 38, Лосано, 90
Верона: Сильвестри, Алан Эмперор, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович (Димарко, 84), Амрабат (Стемпиньски, 84), Дзакканьи (Сальседо, 70), Велозу, Верре (Пессина, 77), Ди Кармине (Паццини, 70)
Наполи: Оспина, Хисай (Гулям, 67), Кулибали, Ди Лоренцо, Максимович, Демме (Лоботка, 72), Аллан (Фабиан Руис, 67), Политано (Лосано, 84), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 72)
Предупреждения: Фараони, Кулибали.