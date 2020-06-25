Украинский полузащитник удостоился наивысшей оценки среди обеих команд.
Руслан Малиновский, getty images
25 июня 2020, 08:30
Аталанта совершила сумасшедший камбэк в поединке чемпионата Италии против Лацио, набрав три очка, несмотря на два быстрых пропущенных гола.
Руслан Малиновский отметился голом во втором тайме, послав мяч под перекладину пушечным ударом.
Портал Whoscored оценил игру украинского полузащитника в 8,6 балла, что оказалось наивысшим показателем среди обеих команд.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Лацио.