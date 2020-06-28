Италия

Форвард пропустит следующие игры "фиалок".

Нападающий Душан Влахович не поможет Фиорентине в ближайших матчах из-за дисквалификации.

В компенсированное время встречи с Лацио (1:2) Влахович получил прямую красную карточку за удар соперника локтем. Как сообщает портал Football Italia, контрольно-дисциплинарный комитет Серии А рассмотрел эпизод с сербским форвардом и принял решение дисквалифицировать его на два поединка.

Таким образом, 20-летний игрок будет вынужден пропустить матчи с Сассуоло и Пармой.

В текущем сезоне Влахович провел 29 поединков в футболке "фиалок", отличившись девятью голами и двумя ассистами.