Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Верона отправила в гости к Сассуоло, где команды устроили настоящую голевую феерию.

Гости уверенно близились к победе со счетом 1:3, однако сперва Жереми Бога сократил отставание "черно-зеленых", а уже в компенсированное арбитром время Рожерио принес Сассуоло ничейный результат (3:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Сассуоло – Верона:

Сассуоло – Верона 3:3

Голы: Бога, 53, 77, Рожерио, 90+7 – Лазович, 51, Стемпиньский, 57, Пессина, 68

Сассуоло: Консильи, Пелузо, Мюльдюр, Маньяни (Кирикеш, 76), Кирьякопулос (Рожерио, 46), Гараслин (Бога, 46), Локателли, Бурабия (Обианг, 82), Берарди, Капуто, Дефрель (Траоре, 72)

Верона: Сильвестри, Кумбула (Алан Эмперор, 46), Ррахмани, Гюнтер, Аджапонг, Велозу (Агеманг-Баду, 68), Амрабат, Пессина, Лазович, Дзакканьи (Верре, 90), Стемпиньски (Паццини, 60)

Предупреждения: Кумбула, Маньяни, Стемпиньски, Бурабия.