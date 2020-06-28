Завершились поединки 28-го тура итальянской Серии А.
Фото: twitter.com/BfcOfficialPage
28 июня 2020, 22:59
Сассуоло и Верона не выявили победителя в результативном матче, а Болонья на выезде справилась с Сампдорией.
Сассуоло – Верона 3:3
Голы: Бога, 53, 77, Рожерио, 90+7 – Лазович, 51, Стемпиньский, 57, Пессина, 68
Сассуоло: Консильи, Пелузо, Мюльдюр, Маньяни (Кирикеш, 76), Кирьякопулос (Рожерио, 46), Гараслин (Бога, 46), Локателли, Бурабия (Обианг, 82), Берарди, Капуто, Дефрель (Траоре, 72)
Верона: Сильвестри, Кумбула (Алан Эмперор, 46), Ррахмани, Гюнтер, Аджапонг, Велозу (Агеманг-Баду, 68), Амрабат, Пессина, Лазович, Дзакканьи (Верре, 90), Стемпиньски (Паццини, 60)
Предупреждения: Кумбула, Маньяни, Стемпиньски, Бурабия.
Сампдория – Болонья 1:2
Голы: Бонаццоли, 88 – Барроу, 72 (с пенальти), Орсолини, 75
Сампдория: Аудеро, Мурру (Лерис, 80), Колли, Тонелли (Йосида, 74), Депаоли, Линетти (Рамирес, 80), Экдаль, Роналду Виейра, Берешиньски (Ауджелло, 80), ла Гумина (Бонаццоли, 72), Габбьядини
Болонья: Скорупски, Бани, Дейкс, Томиясу, Ларангейра, Сориано (Сванберг, 87), Медель (Домингес, 83), Орсолини, Поли (Схаутен, 54), Сансоне (Барроу, 54), Паласио (Канджано, 87)
Предупреждения: Экдаль, Медель, Тонелли, Йосида.