Италия

Главный тренер Ювентуса поделился мнением о грядущих матчах чемпионата и Кубка Италии.

Маурицио Сарри считает, что оставшаяся часть чемпионата будет непредсказуемой — любая команда может потерять очки, у всех могут быть травмы. Также тренер ждет трудный поединок против Милана.

"В этой ситуации мы не можем говорить о фаворите за скудетто. Все команды рискуют потерять очки. Самое главное, чтобы завершить сезон.

Я считаю, что сейчас очень высокий риск травм. Мы выбрали систему увеличения рабочей нагрузки, но ниже, чем мы обычно делаем летом.

Милан? Они всегда доставляли нам проблемы, результат первого этапа ничего не гарантирует. Это будет открытая игра", — приводит слова Сарри официальный сайт Ювентуса.

Матч между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу, 12 июня, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.