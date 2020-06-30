Италия

Хавбек прокомментировал предстоящий трансфер в туринский клуб.

Полузащитник Барселоны Артур поделился своим мнением о переходе в Ювентус по окончании сезона.

Накануне каталонский клуб объявил о продаже бразильца "старой синьоре" за 72 миллиона евро.

"Благодарю Ювентус за интерес ко мне. Знаю, что перехожу в великий клуб. Нас ждут большие вызовы.

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Сейчас я сосредоточен на настоящем. У меня есть важные цели, которых нужно достигнуть с Барселоной и я продолжу следовать за ними до конца сезона, полностью выкладываясь ради одноклубников и болельщиков", – написал Артур на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Артур провел 28 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.