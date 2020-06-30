Италия

Главный тренер команды оптимистично смотрит в будущее.

Стефано Пьоли рассказал о турнирных амбициях своей команды, а также отметил важность замен.

"Чтобы развиваться и воплотить в жизнь наши идеи, нужно время. Мы должны сосредоточиться. Замены будут иметь решающее значение в каждой игре, и тот факт, что у нас есть пять сабов, дает нам больше возможностей.

Мы недовольны нашей позицией в таблице, мы можем победить любого", — приводит слова Пьоли Football Italia.

Ближайший матч Милан проведет против СПАЛа на выезде — начало встречи запланировано на 22:45 1 июля.