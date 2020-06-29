Италия

Football.ua подводит итоги 28-го тура чемпионата Италии.

Прогнозируя развитие событий в 28-м туре первенства Серии А, Football.ua отмечал, что для Ювентуса, открывавшего программу, будет очень важно выиграть у Лечче не столько для того, чтобы упрочить свою лидирующую позицию, сколько с целью оказать психологическое давление на преследователей.

В итоге никто из номинальных претендентов на чемпионство не оступился, но как же натужно брали "свои" три очка и Лацио, и Интер, и Аталанта!

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 28 ТУР

Откровенно говоря, с трудом верилось в то, что Лечче сможет увезти из Турина хотя бы одно очко, уж очень неравны силы соперников. Впрочем, пока в первом тайме Ювентус играл с некоторой ленцой, у подопечных Фабио Ливерани практически все получалось довольно неплохо, даже моменты создавать, однако стоило "бьянконери" прибавить, как все у южан пошло наперекосяк.

По большому счету, чтобы "джаллоросси" запаниковали, достаточно было очередного точного удара Дибалы, которому ассистировал Криштиану Роналду. А когда сам португалец реализовал пенальти, сделав Лечче своей 20-й жертвой в Серии А, все стало ясно.

Евгений Шахов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник сборной Украины точно не был худшим в составе гостей, однако одна из его ошибок стала результативной.

В отличие от чемпиона, всем остальным победы дались с немалым трудом. Лацио, чье отставание от лидера на момент начала поединка против Фиорентины составляло 7 очков, явно слишком хорошо понимал, что не имеет права на ошибку, и в итоге практически половину матча находился в роли отыгрывающейся команды.

Фиорентина из-за дисквалификаций лишилась Кьезы и Касереса, зато вернулся на поле Рибери, и именно он открыл счет в поединке на Стадио Олимпико, и теперь ветеран-француз среди игроков из пяти ведущих чемпионатов Европы, забивших не менее трех мячей в нынешнем сезоне, по возрасту уступает только Хоакину (Бетис).

В итоге "орлы" все-таки вырвали победу благодаря традиционному пенальти, реализованному Иммобиле, и голу Луиса Альберто, который вместо традиционных обязанностей ассистента (до 28-го тура испанец был лидером Серии А по результативным передачам) решил исполнить роль бомбардира.

После матча Иммобиле, которому для того, чтобы обойти Роберта Левандовски и выиграть "Золотую бутсу", осталось забить 7 мячей в 10-ти матчах, заявил, что этой победой Лацио доказал всем, что римлян рано вычеркивать из чемпионской гонки. Если честно, доказательство получилось не очень убедительным.

Заставила понервничать своих поклонников и обидевшая в прошлом туре Лацио Аталанта. Удинезе, который бергамаски в предыдущих четырех встречах четырежды обыграли с общим счетом 14:2, оказал неожиданно упорное сопротивление.

Возможно, сказалось то, что гости повели в счете уже на 8-й минуте и немного расслабились. Благо, Джан Пьеро Гасперини, несмотря на свое утверждение, будто Аталанте уже не нужен тренер, вмешался в ход событий очень вовремя, и именно дубль вышедшего на замену Муриэля принес итоговую победу гостям.

Руслан Малиновский, вышедший в «основе» и замененный на 52-й минуте, отыграл хорошо, хотя на сей раз и не стал лучшим в команде. Но огромный минус в том, что полузащитник сборной Украины заработал желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений пропустит матч следующего тура против Наполи.

Также лишь минимальную победу смог добыть и Интер, причем с учетом того, что еще за 10 минут (с учетом компенсированного времени) до финального свистка "нерадзурри" проигрывали, то этот результат можно расценить как грандиозный триумф.

Честь и хвала подопечным Антонио Конте, которые уже не в первый раз в нынешнем сезоне вытаскивают матчи под занавес, однако от этой странной склонности к излишнему драматизму, "змеям" надо избавляться.

Гостям еще повезло, что герой прошлого тура в составе Пармы Корнелиус явно израсходовал свой лимит удачи в поединке против Дженоа. Ведь если бы процент реализации у датчанина остался прежним, Хандановичу еще до перерыва пришлось бы доставать из сетки не только мяч, отправленный туда Жервиньо.

Если в зоне Лиги чемпионов никаких изменений не произошло, то в зоне Лиги Европы расклады претерпели значительные изменения. Победа Наполи над СПАЛ (тоже, кстати, не "прогулочная") никак не повлияет на распределение путевок в еврокубки, поскольку обладатель Кубка Италии уже в группе Лиги Европы.

А вот победа Милана над Ромой стала, как любил говаривать в начале прошлого века вождь мирового пролетариата, "архиважной". Прежде всего, если у "джаллоросси" были какие-то иллюзии насчет возможности подняться в Топ-4, то теперь, после того, как отставание от Аталанты составило 9 очков, они развеялись.

Милан же, промучившийся весь первый тайм, в очередной раз воспользовался умением Ребича оказываться в нужном месте в нужное время. А окончательно "успокоил" разнервничавшуюся Рому Чалханоглу с "точки".

Нельзя сказать, что Милан уже превосходит "волков" по уровню игры, да и преимущество в 6 очков пока позволяет римлянам спать спокойно, но учитывая, что потеряли очки преследователи "россонери", их положение несколько укрепилось.

Верона, в отличие от Пармы, не проиграла, но лишь одно очко позволило "мастиффам" лишь догнать "крестоносцев". Сассуоло, похоже, понравилось разбивать мечты тех, кто еще к чему-то стремится, причем делает это в совершенно феерическом стиле. Вновь, как и против Интера, "нероверди" закончили матч со счетом 3:3, вновь вырвали ничью под занавес встречи, причем на сей раз — аж на 7-й компенсированной минуте.

Победы Кальяри и Болоньи позволили им подтянуться к Вероне и Парме, но их присутствие придаст борьбе за путевки в Лигу Европы лишь массовость, но вряд ли окажет на нее существенное влияние.

Без существенных изменений пока в борьбе за выживание. Да, произошло знаменательное событие — Брешия после ничьей с Дженоа обошла СПАЛ по дополнительным показателям и покинула последнее место, но отставание этой "сладкой парочки" от 17-го места составляет 8 очков, так что шансы на спасение все так же призрачны.

К слову, президент Брешии Массимо Челлини, подобно одному из знаковых персонажей в истории украинского футбола любящий по поводу и без восклицать: "Браво, федерация!", и на сей раз уверен, что его команду засудили.

К 13-й минуте "ласточки" вели в счете 2:0, но затем арбитр Массимилиано Иррати поставил два пенальти в ворота хозяев, чем Дженоа и воспользовалась. По свидетельству очевидцев, под конец матча Челлино кричал судье: "Давай, ставь третий пенальти, ты же этого хочешь!"

Интересные факты

– Родриго Бентанкур провел 100-й матч за Ювентус во всех турнирах.

– Паоло Дибала забил 50-й мяч в домашних матчах Серии А.

– Лечче стал 20-м соперником, ворота которого Криштиану Роналду поражал в Серии А.

– Джованни Симеоне стал первым игроком, рожденным после 1 января 1995 года, которому удалось забить в Серии А более 40 голов (41).

– В нынешнем сезоне Серии А Раджа Наингголан забил 6 мячей из-за пределов штрафной площадки — лучший показатель в чемпионате Италии 2019/20.

– В ворота соперников Лацио в нынешнем сезоне назначено 15 пенальти — рекорд сезона в истории Серии А.

– Милан впервые с 2004 года выиграл подряд два домашних матча у Ромы.

– Аталанта установила клубный рекорд результативности за сезон — 80 голов (прежнее достижение — 77).

– Луис Муриэль установил рекорд результативности для игроков, выходивших на замену в сезоне чемпионата Италии — 9 голов (с тех пор, как за победу в Серии А начисляется 3 очка).

– Интер смог выиграть матч, в котором проигрывал к 80-й минуте, впервые с апреля 2011 года.

Сборная тура

Игрок тура

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 28 22 3 3 56 24 32 69 2 Лацио 28 20 5 3 64 27 37 65 3 Интер 28 18 7 3 56 29 27 61 4 Аталанта 28 17 6 5 80 39 41 57 5 Рома 28 14 6 8 53 38 15 48 6 Наполи 28 13 6 9 46 37 9 45 7 Милан 28 12 6 10 34 35 -1 42 8 Парма 28 11 6 11 38 35 3 39 9 Верона 28 10 9 9 34 32 2 39 10 Кальяри 28 10 8 10 47 44 3 38 11 Болонья 28 10 7 11 40 45 -5 37 12 Сассуоло 28 9 7 12 48 49 -1 34 13 Фиорентина 28 7 10 11 34 39 -5 31 14 Торино 28 9 4 15 32 50 -18 31 15 Удинезе 28 7 7 14 23 41 -18 28 16 Дженоа 28 6 8 14 34 53 -19 26 17 Сампдория 28 7 5 16 31 50 -19 26 18 Лечче 28 6 7 15 35 64 -29 25 19 Брешия 28 4 6 18 25 52 -27 18 20 СПАЛ 28 5 3 20 21 48 -27 18

Бомбардиры

Ассистенты

Афиша