Football.ua подводит итоги 28-го тура чемпионата Италии.
Прогнозируя развитие событий в 28-м туре первенства Серии А, Football.ua отмечал, что для Ювентуса, открывавшего программу, будет очень важно выиграть у Лечче не столько для того, чтобы упрочить свою лидирующую позицию, сколько с целью оказать психологическое давление на преследователей.
В итоге никто из номинальных претендентов на чемпионство не оступился, но как же натужно брали "свои" три очка и Лацио, и Интер, и Аталанта!
Результаты тура
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 28 ТУР
26 ИЮНЯ 2020
27 ИЮНЯ 2020
28 ИЮНЯ 2020
Откровенно говоря, с трудом верилось в то, что Лечче сможет увезти из Турина хотя бы одно очко, уж очень неравны силы соперников. Впрочем, пока в первом тайме Ювентус играл с некоторой ленцой, у подопечных Фабио Ливерани практически все получалось довольно неплохо, даже моменты создавать, однако стоило "бьянконери" прибавить, как все у южан пошло наперекосяк.
По большому счету, чтобы "джаллоросси" запаниковали, достаточно было очередного точного удара Дибалы, которому ассистировал Криштиану Роналду. А когда сам португалец реализовал пенальти, сделав Лечче своей 20-й жертвой в Серии А, все стало ясно.
Евгений Шахов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник сборной Украины точно не был худшим в составе гостей, однако одна из его ошибок стала результативной.
В отличие от чемпиона, всем остальным победы дались с немалым трудом. Лацио, чье отставание от лидера на момент начала поединка против Фиорентины составляло 7 очков, явно слишком хорошо понимал, что не имеет права на ошибку, и в итоге практически половину матча находился в роли отыгрывающейся команды.
Фиорентина из-за дисквалификаций лишилась Кьезы и Касереса, зато вернулся на поле Рибери, и именно он открыл счет в поединке на Стадио Олимпико, и теперь ветеран-француз среди игроков из пяти ведущих чемпионатов Европы, забивших не менее трех мячей в нынешнем сезоне, по возрасту уступает только Хоакину (Бетис).
В итоге "орлы" все-таки вырвали победу благодаря традиционному пенальти, реализованному Иммобиле, и голу Луиса Альберто, который вместо традиционных обязанностей ассистента (до 28-го тура испанец был лидером Серии А по результативным передачам) решил исполнить роль бомбардира.
После матча Иммобиле, которому для того, чтобы обойти Роберта Левандовски и выиграть "Золотую бутсу", осталось забить 7 мячей в 10-ти матчах, заявил, что этой победой Лацио доказал всем, что римлян рано вычеркивать из чемпионской гонки. Если честно, доказательство получилось не очень убедительным.
Заставила понервничать своих поклонников и обидевшая в прошлом туре Лацио Аталанта. Удинезе, который бергамаски в предыдущих четырех встречах четырежды обыграли с общим счетом 14:2, оказал неожиданно упорное сопротивление.
Возможно, сказалось то, что гости повели в счете уже на 8-й минуте и немного расслабились. Благо, Джан Пьеро Гасперини, несмотря на свое утверждение, будто Аталанте уже не нужен тренер, вмешался в ход событий очень вовремя, и именно дубль вышедшего на замену Муриэля принес итоговую победу гостям.
Руслан Малиновский, вышедший в «основе» и замененный на 52-й минуте, отыграл хорошо, хотя на сей раз и не стал лучшим в команде. Но огромный минус в том, что полузащитник сборной Украины заработал желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений пропустит матч следующего тура против Наполи.
Также лишь минимальную победу смог добыть и Интер, причем с учетом того, что еще за 10 минут (с учетом компенсированного времени) до финального свистка "нерадзурри" проигрывали, то этот результат можно расценить как грандиозный триумф.
Честь и хвала подопечным Антонио Конте, которые уже не в первый раз в нынешнем сезоне вытаскивают матчи под занавес, однако от этой странной склонности к излишнему драматизму, "змеям" надо избавляться.
Гостям еще повезло, что герой прошлого тура в составе Пармы Корнелиус явно израсходовал свой лимит удачи в поединке против Дженоа. Ведь если бы процент реализации у датчанина остался прежним, Хандановичу еще до перерыва пришлось бы доставать из сетки не только мяч, отправленный туда Жервиньо.
Если в зоне Лиги чемпионов никаких изменений не произошло, то в зоне Лиги Европы расклады претерпели значительные изменения. Победа Наполи над СПАЛ (тоже, кстати, не "прогулочная") никак не повлияет на распределение путевок в еврокубки, поскольку обладатель Кубка Италии уже в группе Лиги Европы.
А вот победа Милана над Ромой стала, как любил говаривать в начале прошлого века вождь мирового пролетариата, "архиважной". Прежде всего, если у "джаллоросси" были какие-то иллюзии насчет возможности подняться в Топ-4, то теперь, после того, как отставание от Аталанты составило 9 очков, они развеялись.
Милан же, промучившийся весь первый тайм, в очередной раз воспользовался умением Ребича оказываться в нужном месте в нужное время. А окончательно "успокоил" разнервничавшуюся Рому Чалханоглу с "точки".
Нельзя сказать, что Милан уже превосходит "волков" по уровню игры, да и преимущество в 6 очков пока позволяет римлянам спать спокойно, но учитывая, что потеряли очки преследователи "россонери", их положение несколько укрепилось.
Верона, в отличие от Пармы, не проиграла, но лишь одно очко позволило "мастиффам" лишь догнать "крестоносцев". Сассуоло, похоже, понравилось разбивать мечты тех, кто еще к чему-то стремится, причем делает это в совершенно феерическом стиле. Вновь, как и против Интера, "нероверди" закончили матч со счетом 3:3, вновь вырвали ничью под занавес встречи, причем на сей раз — аж на 7-й компенсированной минуте.
Победы Кальяри и Болоньи позволили им подтянуться к Вероне и Парме, но их присутствие придаст борьбе за путевки в Лигу Европы лишь массовость, но вряд ли окажет на нее существенное влияние.
Без существенных изменений пока в борьбе за выживание. Да, произошло знаменательное событие — Брешия после ничьей с Дженоа обошла СПАЛ по дополнительным показателям и покинула последнее место, но отставание этой "сладкой парочки" от 17-го места составляет 8 очков, так что шансы на спасение все так же призрачны.
К слову, президент Брешии Массимо Челлини, подобно одному из знаковых персонажей в истории украинского футбола любящий по поводу и без восклицать: "Браво, федерация!", и на сей раз уверен, что его команду засудили.
К 13-й минуте "ласточки" вели в счете 2:0, но затем арбитр Массимилиано Иррати поставил два пенальти в ворота хозяев, чем Дженоа и воспользовалась. По свидетельству очевидцев, под конец матча Челлино кричал судье: "Давай, ставь третий пенальти, ты же этого хочешь!"
Интересные факты
– Родриго Бентанкур провел 100-й матч за Ювентус во всех турнирах.
– Паоло Дибала забил 50-й мяч в домашних матчах Серии А.
– Лечче стал 20-м соперником, ворота которого Криштиану Роналду поражал в Серии А.
– Джованни Симеоне стал первым игроком, рожденным после 1 января 1995 года, которому удалось забить в Серии А более 40 голов (41).
– В нынешнем сезоне Серии А Раджа Наингголан забил 6 мячей из-за пределов штрафной площадки — лучший показатель в чемпионате Италии 2019/20.
– В ворота соперников Лацио в нынешнем сезоне назначено 15 пенальти — рекорд сезона в истории Серии А.
– Милан впервые с 2004 года выиграл подряд два домашних матча у Ромы.
– Аталанта установила клубный рекорд результативности за сезон — 80 голов (прежнее достижение — 77).
– Луис Муриэль установил рекорд результативности для игроков, выходивших на замену в сезоне чемпионата Италии — 9 голов (с тех пор, как за победу в Серии А начисляется 3 очка).
– Интер смог выиграть матч, в котором проигрывал к 80-й минуте, впервые с апреля 2011 года.
Сборная тура
Игрок тура
Турнирная таблица
|#
|
|29 ИЮНЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|28
|22
|3
|3
|56
|24
|32
|69
|
|2
|
|Лацио
|28
|20
|5
|3
|64
|27
|37
|65
|
|3
|
|Интер
|28
|18
|7
|3
|56
|29
|27
|61
|
|4
|
|Аталанта
|28
|17
|6
|5
|80
|39
|41
|57
|
|5
|
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53
|38
|15
|48
|
|6
|
|Наполи
|28
|13
|6
|9
|46
|37
|9
|45
|
|7
|
|Милан
|28
|12
|6
|10
|34
|35
|-1
|42
|
|8
|
|Парма
|28
|11
|6
|11
|38
|35
|3
|39
|
|9
|
|Верона
|28
|10
|9
|9
|34
|32
|2
|39
|
|10
|
|Кальяри
|28
|10
|8
|10
|47
|44
|3
|38
|
|11
|
|Болонья
|28
|10
|7
|11
|40
|45
|-5
|37
|
|12
|
|Сассуоло
|28
|9
|7
|12
|48
|49
|-1
|34
|
|13
|
|Фиорентина
|28
|7
|10
|11
|34
|39
|-5
|31
|
|14
|
|Торино
|28
|9
|4
|15
|32
|50
|-18
|31
|
|15
|
|Удинезе
|28
|7
|7
|14
|23
|41
|-18
|28
|
|16
|
|Дженоа
|28
|6
|8
|14
|34
|53
|-19
|26
|
|17
|
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|31
|50
|-19
|26
|
|18
|
|Лечче
|28
|6
|7
|15
|35
|64
|-29
|25
|
|19
|
|Брешия
|28
|4
|6
|18
|25
|52
|-27
|18
|
|20
|
|СПАЛ
|28
|5
|3
|20
|21
|48
|-27
|18
|
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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 29 ТУР
30 ИЮНЯ 2020
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