Прогнозируя развитие событий в 28-м туре первенства Серии А, Football.ua отмечал, что для Ювентуса, открывавшего программу, будет очень важно выиграть у Лечче не столько для того, чтобы упрочить свою лидирующую позицию, сколько с целью оказать психологическое давление на преследователей.

В итоге никто из номинальных претендентов на чемпионство не оступился, но как же натужно брали "свои" три очка и Лацио, и Интер, и Аталанта!

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 28 ТУР

26 ИЮНЯ 2020

22:45 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Лечче  

27 ИЮНЯ 2020

18:15 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Дженоа  
20:30 Кальяри Кальяри 4:2 Торино Торино  
22:45 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина  

28 ИЮНЯ 2020

18:15 Милан Милан 2:0 Рома Рома  
20:30 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта  
20:30 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Болонья  
20:30 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Верона  
20:30 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ СПАЛ  
22:45 Парма Парма 1:2 Интер Интер  

 

Откровенно говоря, с трудом верилось в то, что Лечче сможет увезти из Турина хотя бы одно очко, уж очень неравны силы соперников. Впрочем, пока в первом тайме Ювентус играл с некоторой ленцой, у подопечных Фабио Ливерани практически все получалось довольно неплохо, даже моменты создавать, однако стоило "бьянконери" прибавить, как все у южан пошло наперекосяк.

По большому счету, чтобы "джаллоросси" запаниковали, достаточно было очередного точного удара Дибалы, которому ассистировал Криштиану Роналду. А когда сам португалец реализовал пенальти, сделав Лечче своей 20-й жертвой в Серии А, все стало ясно.

Евгений Шахов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник сборной Украины точно не был худшим в составе гостей, однако одна из его ошибок стала результативной.

 

В отличие от чемпиона, всем остальным победы дались с немалым трудом. Лацио, чье отставание от лидера на момент начала поединка против Фиорентины составляло 7 очков, явно слишком хорошо понимал, что не имеет права на ошибку, и в итоге практически половину матча находился в роли отыгрывающейся команды.

Фиорентина из-за дисквалификаций лишилась Кьезы и Касереса, зато вернулся на поле Рибери, и именно он открыл счет в поединке на Стадио Олимпико, и теперь ветеран-француз среди игроков из пяти ведущих чемпионатов Европы, забивших не менее трех мячей в нынешнем сезоне, по возрасту уступает только Хоакину (Бетис).

В итоге "орлы" все-таки вырвали победу благодаря традиционному пенальти, реализованному Иммобиле, и голу Луиса Альберто, который вместо традиционных обязанностей ассистента (до 28-го тура испанец был лидером Серии А по результативным передачам) решил исполнить роль бомбардира.

После матча Иммобиле, которому для того, чтобы обойти Роберта Левандовски и выиграть "Золотую бутсу", осталось забить 7 мячей в 10-ти матчах, заявил, что этой победой Лацио доказал всем, что римлян рано вычеркивать из чемпионской гонки. Если честно, доказательство получилось не очень убедительным.

 

Заставила понервничать своих поклонников и обидевшая в прошлом туре Лацио Аталанта. Удинезе, который бергамаски в предыдущих четырех встречах четырежды обыграли с общим счетом 14:2, оказал неожиданно упорное сопротивление.

Возможно, сказалось то, что гости повели в счете уже на 8-й минуте и немного расслабились. Благо, Джан Пьеро Гасперини, несмотря на свое утверждение, будто Аталанте уже не нужен тренер, вмешался в ход событий очень вовремя, и именно дубль вышедшего на замену Муриэля принес итоговую победу гостям.

Руслан Малиновский, вышедший в «основе» и замененный на 52-й минуте, отыграл хорошо, хотя на сей раз и не стал лучшим в команде. Но огромный минус в том, что полузащитник сборной Украины заработал желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений пропустит матч следующего тура против Наполи.

 

Также лишь минимальную победу смог добыть и Интер, причем с учетом того, что еще за 10 минут (с учетом компенсированного времени) до финального свистка "нерадзурри" проигрывали, то этот результат можно расценить как грандиозный триумф.

Честь и хвала подопечным Антонио Конте, которые уже не в первый раз в нынешнем сезоне вытаскивают матчи под занавес, однако от этой странной склонности к излишнему драматизму, "змеям" надо избавляться.

 

Гостям еще повезло, что герой прошлого тура в составе Пармы Корнелиус явно израсходовал свой лимит удачи в поединке против Дженоа. Ведь если бы процент реализации у датчанина остался прежним, Хандановичу еще до перерыва пришлось бы доставать из сетки не только мяч, отправленный туда Жервиньо.

Если в зоне Лиги чемпионов никаких изменений не произошло, то в зоне Лиги Европы расклады претерпели значительные изменения. Победа Наполи над СПАЛ (тоже, кстати, не "прогулочная") никак не повлияет на распределение путевок в еврокубки, поскольку обладатель Кубка Италии уже в группе Лиги Европы.

 

А вот победа Милана над Ромой стала, как любил говаривать в начале прошлого века вождь мирового пролетариата, "архиважной". Прежде всего, если у "джаллоросси" были какие-то иллюзии насчет возможности подняться в Топ-4, то теперь, после того, как отставание от Аталанты составило 9 очков, они развеялись.

Милан же, промучившийся весь первый тайм, в очередной раз воспользовался умением Ребича оказываться в нужном месте в нужное время. А окончательно "успокоил" разнервничавшуюся Рому Чалханоглу с "точки".

 

Нельзя сказать, что Милан уже превосходит "волков" по уровню игры, да и преимущество в 6 очков пока позволяет римлянам спать спокойно, но учитывая, что потеряли очки преследователи "россонери", их положение несколько укрепилось.

Верона, в отличие от Пармы, не проиграла, но лишь одно очко позволило "мастиффам" лишь догнать "крестоносцев". Сассуоло, похоже, понравилось разбивать мечты тех, кто еще к чему-то стремится, причем делает это в совершенно феерическом стиле. Вновь, как и против Интера, "нероверди" закончили матч со счетом 3:3, вновь вырвали ничью под занавес встречи, причем на сей раз — аж на 7-й компенсированной минуте.

 

Победы Кальяри и Болоньи позволили им подтянуться к Вероне и Парме, но их присутствие придаст борьбе за путевки в Лигу Европы лишь массовость, но вряд ли окажет на нее существенное влияние.

 

Без существенных изменений пока в борьбе за выживание. Да, произошло знаменательное событие — Брешия после ничьей с Дженоа обошла СПАЛ по дополнительным показателям и покинула последнее место, но отставание этой "сладкой парочки" от 17-го места составляет 8 очков, так что шансы на спасение все так же призрачны.

К слову, президент Брешии Массимо Челлини, подобно одному из знаковых персонажей в истории украинского футбола любящий по поводу и без восклицать: "Браво, федерация!", и на сей раз уверен, что его команду засудили.

К 13-й минуте "ласточки" вели в счете 2:0, но затем арбитр Массимилиано Иррати поставил два пенальти в ворота хозяев, чем Дженоа и воспользовалась. По свидетельству очевидцев, под конец матча Челлино кричал судье: "Давай, ставь третий пенальти, ты же этого хочешь!"

 

Интересные факты

– Родриго Бентанкур провел 100-й матч за Ювентус во всех турнирах.

– Паоло Дибала забил 50-й мяч в домашних матчах Серии А.

– Лечче стал 20-м соперником, ворота которого Криштиану Роналду поражал в Серии А.

– Джованни Симеоне стал первым игроком, рожденным после 1 января 1995 года, которому удалось забить в Серии А более 40 голов (41).

– В нынешнем сезоне Серии А Раджа Наингголан забил 6 мячей из-за пределов штрафной площадки — лучший показатель в чемпионате Италии 2019/20.

– В ворота соперников Лацио в нынешнем сезоне назначено 15 пенальти — рекорд сезона в истории Серии А.

– Милан впервые с 2004 года выиграл подряд два домашних матча у Ромы.

– Аталанта установила клубный рекорд результативности за сезон — 80 голов (прежнее достижение — 77).

– Луис Муриэль установил рекорд результативности для игроков, выходивших на замену в сезоне чемпионата Италии — 9 голов (с тех пор, как за победу в Серии А начисляется 3 очка).

– Интер смог выиграть матч, в котором проигрывал к 80-й минуте, впервые с апреля 2011 года.

Сборная тура

 

Игрок тура

 

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   29 ИЮНЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 28 22 3 3 56 24 32 69  
2 Лацио 28 20 5 3 64 27 37 65  
3 Интер 28 18 7 3 56 29 27 61  
4 Аталанта 28 17 6 5 80 39 41 57  
5 Рома 28 14 6 8 53 38 15 48  
6 Наполи 28 13 6 9 46 37 9 45  
7 Милан 28 12 6 10 34 35 -1 42  
8 Парма 28 11 6 11 38 35 3 39  
9 Верона 28 10 9 9 34 32 2 39  
10 Кальяри 28 10 8 10 47 44 3 38  
11 Болонья 28 10 7 11 40 45 -5 37  
12 Сассуоло 28 9 7 12 48 49 -1 34  
13 Фиорентина 28 7 10 11 34 39 -5 31  
14 Торино 28 9 4 15 32 50 -18 31  
15 Удинезе 28 7 7 14 23 41 -18 28  
16 Дженоа 28 6 8 14 34 53 -19 26  
17 Сампдория 28 7 5 16 31 50 -19 26  
18 Лечче 28 6 7 15 35 64 -29 25  
19 Брешия 28 4 6 18 25 52 -27 18  
20 СПАЛ 28 5 3 20 21 48 -27 18  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 28 (11) 28
Криштиану Роналду Ювентус 23 (9) 24
Ромелу Лукаку Интер 19 (5) 28
Жоао Педро Кальяри 17 (4) 27
Йосип Иличич Аталанта 15 23
Луис Муриэль Аталанта 15 (5) 25
Эдин Джеко Рома 14 27
Дуван Сапата Аталанта 14 (1) 18
Франческо Капуто Сассуоло 14 (1) 25
Лаутаро Мартинес Интер 12 (2) 25

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Алехандро Гомес Аталанта 14 27
Луис Альберто Лацио 13 27
Лоренцо Пеллегрини Рома 9 20
Антонио Кандрева Интер 7 23
Деян Кулусевски Парма 7 26
Чиро Иммобиле Лацио 7 28
Родриго Бентанкур Ювентус 6 21
Раджа Наингголан Кальяри 6 22
Хосе Кальехон Наполи 6 24
Робин Госенс Аталанта 6 25

 

Афиша

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 29 ТУР

30 ИЮНЯ 2020

20:30 Торино Торино -:- Лацио Лацио  
22:45 Дженоа Дженоа -:- Ювентус Ювентус  

01 ИЮЛЯ 2020

20:30 Интер Интер -:- Брешия Брешия  
20:30 Болонья Болонья -:- Кальяри Кальяри  
22:45 СПАЛ СПАЛ -:- Милан Милан  
22:45 Верона Верона -:- Парма Парма  
22:45 Лечче Лечче -:- Сампдория Сампдория  
22:45 Фиорентина Фиорентина -:- Сассуоло Сассуоло  

02 ИЮЛЯ 2020

20:30 Аталанта Аталанта -:- Наполи Наполи  
22:45 Рома Рома -:- Удинезе Удинезе  