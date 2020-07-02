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Football.ua представляет свой топ из трансферных сделок, которых уже заждались клубы, их болельщики и сами футболисты.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб футболу и этот кризис не может не отразиться на трансферном рынке. Очевидно, что многие клубы вынуждены пересмотреть свои планы и теперь на трансферы будет выделено намного меньше средств. Особенно это касается аутсайдеров и средних клубов, которые сейчас скорее думают не о трансферах, а о выживании.

Топ-клубам приходится тоже не сладко, но провести парочку неплохих трансферов даже коронавирус им не помешает. Далеко ходить не надо — Артур ушел из Барселоны в Ювентус, а в обратном направлении перебрался Миралем Пьянич. Правда, здесь важно понимать, что суммы трансфера значительно завышены ради соблюдения финансвого фейр-плей. Тот же Ювентус произвел и еще один размен — в Турин из Ман Сити перебрался Пабло Морено, а в Манчестер отправился Фелиш Корейя. Вам говорят что-то эти имена? Нет? А ведь за их трансферы "заплатили" 10 и 10,5 млн евро соответственно.

Однако мы немного отвелклись от темы. Давайте вернемся к трансферам, которые будут производиться в первую очередь ради усиления команды. Football.ua выделяет десятку самых ожидаемых таких переходов этого межсезонья.

10. Бен Чилвелл в Челси или Ман Сити

Источник слухов: Sky Sports, ESPN

Вероятность: 50%

Еще в 2015 году, когда Бен Лестер бегал за Хаддерсфилд в аренде из Лестера, а в Ливерпуле слева выходил, прости господи, Альберто Морено, "красные" интересовались молодым фулбэком. Трансфер, однако не состоялся: Ливерпуль пару лет спустя подписал Эндрю Робертсона и вырастил из него топ-футболиста, а Бен Чилвелл вырос в такового в Лестере, вытеснив из основы Кристиана Фукса.

В текущем сезоне Лестер под руководством Брендана Роджерса вышел на качественно новый уровень, а с этим вырос и градус интереса к Чилвеллу. Претендентов двое: в Челси разочарованы игрой Маркоса Алонсо в защите и, похоже, не особо верят в Эмерсона Палмьери. Ман Сити же ищет игрока на эту позицию в виду того, что Бенжамен Менди постоянно травмирован, а Александр Зинченко, как бы ни печально это было признавать, при всей старательности и трудолюбивости, не дотягивает до уровня основного игрока "горожан".

Препятствием может стать только позиция Лестера. "Лисы" не хотят продавать, а если они не хотят продавать — нужно давать очень большую сумму. Спросите у Манчестер Юнайтед, выложившего 87 млн евро за Гарри Магуайра или у того же Ман Сити, который заплатил 67,8 млн за Рияда Мареза. Пойдут ли клубы на такие траты в условиях финансового кризиса — тот еще вопрос.

9. Сандро Тонали в Ювентус или Интер

Источник слухов: итальянский журналист Николо Скира, Sky Sport Italia

Вероятность: 80%

Сложно представить, что Брешия сумеет не вылететь из Серии А. И еще сложнее представить, что в команде останется ее главная звезда, 20-летний полузащитник сборной Италии Сандро Тонали. Вариант с Интером кажется предпочтительнее, но все еще может поменяться. Впрочем, все об этом трансфере уже сказал Сергей Шевченко, рекомендуем прочитать это здесь: "Новый Пирло": в каком клубе окажется Тонали?

8. Ашраф Хакими в Интер

Источник слухов: Джанлука Ди Марцио

Вероятность: 90%

Если Бавария интересуется игроком, это верный знак того, что он — среди лучших на своей позиции в Бундеслиге. Именно такой "знак качества" получил Ашраф Хакими, но в Мюнхене его, похоже, не будет. Внезапно на авансцену вышел Интер и вот уже пишут, что игрок прибыл в Милан на медосмотр. О трансфере еще не объявили, но это может случиться в любой момент — не исключено, что еще между периодом, когда эти рядки пишутся и когда они будут опубликованы.

Сделка видится прекрасной для всех сторон. Реал получит 40 млн евро, Хакими — солидный клуб, в котором его видят в роли основного, ну а команда Антонио Конте — игрока, который должен идеально в нее вписаться. Ашраф способен сыграть не только в защите, но и в полузащите, ну а насколько важны вингбеки для Антонио Конте, говорить не стоит. Девять голов и 10 ассистов в 45 матчах этого сезона — такие показатели реактивного марокканца говорят о том, что в следующем сезоне "нерадзурри" будут еще сильнее.

7. Виллиан в МЮ или Тоттенхэм

Источник слухов: The Telegraph, France Football

Вероятность: 40%

Челси, который обычно предлагает годичные продления контракта игрокам старше 30 лет, предлагал 31-летнему Виллиану договор на два года, бразилец хотел на три. В итоге переговоры провалились, и в апреле хавбек сказал, что покинет клуб. Впрочем, с тех пор он уже успел поменять позицию и заявить, что не знает, уйдет ли из клуба.

Очевидно, что в межсезонье все будет зависеть от предложений, которые получит экс-игрок Шахтера. Подробнее о местах продолжения карьеры бразильца — в материале Александра Савельева.

6. Джек Грилиш в Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити

Источник слухов: The Telegraph, Express

Вероятность: 80%

Уроженец Бирмингема, воспитанник, фанат и капитан Астон Виллы Джек Грилиш вряд ли найдет для себя аргументы остаться в клубе, если "вилланы" вылетят из элиты. А сейчас они идут в зоне вылета, пусть и отстают от спасительной зоні на одно очко.

Но даже если Вилла спасется — а Грилиш сыграет в этом одну из главных ролей, не сомневайтесь — скорее всего, это будет уже красивое прощание капитана с клубом. Он уже перерос уровень Астон Виллы и для прогресса должен перебраться в более сильный клуб.

Вопрос лишь в том, куда перейдет Джек. Его часто связывают с Манчестер Юнайтед, но в составе "красных дьяволов" ему особо места нет: позиция атакующего защитника железобетонно занята Бруну Фернандешем, не менее крепко занимает место слева в атаке Маркус Рашфорд, а справа есть Мейсон Гринвуд и Дэниел Джеймс. Захочет ли Грилиш ввязываться в столь жесткую конкуренцию за место в основе?

Как ни удивительно, в Манчестер Сити у хавбека больше шансов на основу, ввиду грядущего ухода из клуба Давида Силвы. Но и тут не стоит забывать, что на эту позицию у "горожан" есть Фил Фоден — парень, которого клуб "не продаст даже за 500 млн евро".

5. Филиппе Коутиньо из Барселоны куда-нибудь

Источник слухов: Independent

Вероятность: 30%

Филиппе Коутиньо. Настоящий бразильский волшебник. Человек, который творил магию в Ливерпуле. Игрок, который должен был заменить то ли Андреса Иньесту, то ли Неймара в Барселоне. Третий по стоимости трансфера в истории футбола. И несмотря на весь свой высочайший класс, Фил никак не может найти свою команду после отъезда из Мерсисайда.

Барселонский период карьеры оказался разочарованием, аренда в Баварию тоже не дала желаемого результата — после прихода Ханси Флика Томас Мюллер разошелся так, что сложно представить игрока, которого он бы не усадил на лавку. Мюнхенцы отказались выкупать Коутиньо, и теперь Барселоне снова нужно думать, что делать с бразильцем.

Зачастую Коутиньо прочат возвращение в АПЛ, но... Прошлым летом Филиппе был интересен Тоттенхэму, но отказался переходить. Возможно, потерявшие Кристиана Эриксена "шпоры" еще раз вернутся за креативным бразильцем. Ливерпуль, похоже, не заинтересован в возвращении некогда любимца болельщиков, который так порывался перебраться в Каталонию. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити вряд ли нуждаются в игроке на позицию Коутиньо. Челси? Есть более приоритетные позиции, нуждающиеся в укреплении. Арсенал? Вопрос в том, найдутся ли у "канониров" финансы (прошлым летом Николя Пепе взяли за 80 млн евро из Лилля, но в рассрочку на пять лет) на трансфер и зарплату игрока, а у футболиста — желание переходить в клуб, который в спортивном плане топом назвать сложно.

Не исключено, что Филиппе в итоге останется в Барселоне. Он не был нужен Эрнесто Вальверде, но того больше нет в клубе. Позиция Кике Сетьена по Коутиньо пока неизвестна — так же, как и будущее Сетьена в каталонском гранде. Если команду возглавит новый тренер — вполне возможно, что он сможет вдохнуть новую жизнь в карьеру некогда одного из лучших игроков мира.

4. Кай Хаверц из Байера в Баварию или Челси

Источник слухов: The Times, The Telegraph

Вероятность: 70%

В марте 2017 мир облетели заголовки "Полузащитник Байера пропустит матч с Атлетико из-за экзаменов в школе". Прошло три года, и у "полузащитника Байера" появилось очень даже громкое имя — Кай Хаверц, игрок, при упоминании которого всплывает сумма в 100 млн евро. Возможно, из-за коронавируса Байеру придется сделать скидку, но можно не сомневаться, что цена все равно будет внушительной.

После непопадания "фармацевтов" в Лигу чемпионов дороги Кая с клубом практически наверняка разойдутся. А вот дальше — прямо как в сказке: "Прямо пойдешь — в Баварию попадешь, налево пойдешь — в Челси попадешь".

Переход в Баварию — проверенный вариант для немецких игроков. В таком случае Каю нужно будет несоразмерно меньше усилий на адаптацию, ведь он останется в своей стране и в знакомом ему чемпионате, да и играть будет с отчасти знакомыми футболистами.

Однако не исключено, что и Челси, судя по трансферам, серьезно вознамерившийся вернуться в элиту европейского футбола (0:3 от Баварии ясно дают понять, что сейчас команда не там), будет до последнего сражаться за трансфер немца. Этот вариант труднее, но ведь Премьер-лига так соблазнительна...

3. Лерой Сане из Ман Сити в Баварию

Источник слухов: Bild, Sky Sports, BBC

Вероятность: 80%

Лерой Сане был феноменален в Манчестер Сити в сезоне-2017/18, но в последующей кампании, хоть он и часто играл, его роль в команде снизилась. Не растянись нынешний сезон из-за коронавируса, Лерой пропустил бы его полностью из-за разрыва крестообразных связок — с другой стороны, не исключено, что именно из-за этой травмы он до сих пор в Сити, ведь прошлым летом переход в Баварию был близок.

Пока что Манчестер Сити не может сойтись в цене с Баварией, но вопрос в том, готовы ли "горожане" потерять игрока бесплатно следующим летом — ведь Лерой не собирается продлевать истекающий контракт. В условиях вызванного коронавирусом кризиса, а также отсутствия Лиги чемпионов такая недополученная прибыль может стать серьезным ударом по бюджету клуба.

Бавария возвращает в Интер арендованного Ивана Перишича — можно предположить, что боссы мюнхенцев уверены в переходе Лероя. Итого, из конкурентов в одном из лучших клубов мира у Сане будет только Кингсли Коман — а о травматичности француза, увы, впору слагать легенды...

Подробнее о том, как уход немца скажется на Манчестер Сити — в материале Александра Савельева "Лерой Сане: станет ли уход немецкого вингера потерей для Манчестер Сити?"

2. Лаутаро Мартинес из Интера в Барселону

Источник слухов: Marca, AS

Вероятность: 10%

Пожалуй, наименее вероятный трансфер из нашей подборки, но сколько же о нем было и еще будет разговоров. Барселона видит (видела?) аргентинца главным кандидатом на выполнение миссии, с которой не справились ни Усман Дембеле, ни Филиппе Коутиньо, ни Антуан Гризманн — усиление атаки команды.

Лаутаро, вероятно, был бы рад стать одноклубником своего соотечестенника и величайшего игрока в истории (окей, фанаты Криштиану, величайшего по версии аргентинцев), но Интер эта лирика волнует мало. У "нерадзурри" контракт с игроком еще на три года, а поэтому их позиция непоколебима: клаусула в 111 млн евро и ни центом меньше.

В нынешних реалиях такая сумма выглядит практически неподъемной — разве что Барселона продаст кого-то из своих звезд, чтобы заполучить деньги на Лаутаро. Но купит ли кто-то условных Дембеле или Гризманна за близкие к этой суммы?

Мартинес мог бы устроить забастовку ради снижения цены и перехода в каталонский клуб, однако пример недавнего капитана и лидера команды Мауро Икарди показывает, что конфликт с Интером чреват не трансфером, а отлучением от команды на неопределенный срок. И смог бы Лаутаро после такой "отсидки" перейти в топ-клуб, как это сделал Икарди — это тот еще вопрос.

1. Джейдон Санчо из Боруссии Д в Манчестер Юнайтед или Челси

Источник слухов: Evening Standard, Sky Sports

Вероятность: 15%

Боруссия продолжает работать с молодыми талантами в режиме царя Мидаса — буквально превращать их в золото. 25 августа 2017 года Усман Дембеле после одного сезона в Дортмунде был перепродан в Барселону за 125 млн евро, хотя покупался у Ренна за 15 млн.

Вместо него в конце месяца перешел талант Ман Сити, который не верил, что получит шанс в родном клубе — Джейдон Санчо. За англичанина заплатили менее 8 млн евро. И теперь боссы дортмундцев должны отправить несколько ящиков хорошего вина в Каталонию, ведь Джейдон заиграл даже ярче Дембеле — после 12 голов и 17 ассистов в прошлом розыгрыше Бундеслиги он сделал 17+17 в этом сезоне (20+20 во всех турнирах).

С такой игрой маржа на Санчо должна была оказаться еще выше, чем в случае с Дембеле, но... да-да, Covid-19. Теперь будет крайне сложно найти покупателя, который выложит около 120 млн евро за игрока, а со своим "не желает платить более 50 млн фунтов" МЮ может поискать усиление где-то в другом месте. Пишут про интерес Челси, но, скорее всего, и "синие" откажутся от трансфера за такие деньги — а значит, в следующем сезоне мы снова увидим блистательную связку Санчо-Холланд на Вестфаленштадионе.