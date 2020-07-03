Италия

Наставник прокомментировал поражение неаполитанского клуба.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением о поражении от Аталанты (0:2) в матче 29-го тура Серии А.

"Аталанта начала матч совсем не великолепно, мы сами совершили ошибки, которые привели к пропущенным голам. Мы разговаривали слишком много, я в бешенстве. Игра была в наших руках, но мы сами привезли себе первый гол.

Мы не должны сдаваться, не хочу, чтобы мы проливали слезы. Мы должны показывать лучшую игру. В этом матче мы жаловалась, а не играли. Мне не понравилось такое отношение", – приводит слова Гаттузо портал Football Italia.

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