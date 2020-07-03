Италия

Испанский вингер получил повреждение подколенного сухожилия.

Нападающий Милана Саму Кастильехо выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Испанский вингер получил травму подколенного сухожилия во встрече со СПАЛом (2:2) и не поможет команде в ближайших матчах. Сроки восстановления 25-летнего игрока могут стать известны через неделю, когда он пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне Кастильехо провел 22 поединка в футболке "россонери", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что после травмы восстановился нападающий Милана Златан Ибрагимович.