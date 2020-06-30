Италия

Шведский нападающий уже тренируется в общей группе.

Златан Ибрагимович может сыграть против СПАЛа в следующем матче Милана, однако Стефано Пьоли посмотрит на шведа на тренировке.

"У Ибрагимовича психологически все хорошо, он лев. Вчера у него была хорошая тренировка. Если сегодня вечером у него будет еще одна такая, чем он даст мне сигнал, тогда он сможет сыграть против СПАЛа", — приводит слова Пьоли Football Italia.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел восемь матчей в Серии А: на его счету три гола и один ассист.

Ближайший матч Милан проведет против СПАЛа на выезде — начало встречи запланировано на 22:45 1 июля.