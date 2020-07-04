Италия

Football.ua представляет анонс матча 30-го тура чемпионата Италии между Лацио и Миланом.

В 30-м туре первенства Серии А на римском Стадио Олимпико сойдутся Лацио, продолжающий преследовать Ювентус в чемпионской гонке, и Милан, ведущий борьбу за место в Лиге Европы.

Лацио — Милан

Суббота, 4 июля, 22:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джампаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Поединок между "бьянкочелести" и "россонери" является крайне важным для обеих команд. Если Лацио и Милан не собираются отказываться от своих амбиций на нынешний сезон, терять очки ни одному из соперников не рекомендуется.

Лацио после карантина явно находится под психологическим прессом из-за шанса опередить Ювентус (отставание после 29-го тура составляло 4 очка) и впервые за последние 20 лет стать чемпионом Италии. Каждый матч команде Симоне Индзаги дается с огромным трудом: после поражения от Аталанты римляне с огромным трудом вымучили победы над Фиорентиной и Торино.

Также определенной проблемой для "орлов" является то, что после возобновления чемпионата слегка растерял свои качества Иммобиле, однако в данном конкретном матче "проблема Иммобиле" будет носить совершенно иной характер: лучший бомбардир Серии А и претендент на европейскую "Золотую бутсу" пропустит встречу с Миланом из-за дисквалификации.

Учитывая, что также дисквалифицирован Кайседо, в распоряжении Индзаги остался лишь один форвард основной обоймы, которому максимально постарается помочь Луис Альберто.

Не стоит забывать и о не пустующем лазарете Лацио, поэтому вполне можно говорить о серьезном кадровом кризисе у хозяев.

Что касается Милана, то "россонери" после победы над Ромой, упрочившей их положение в зоне Лиги Европы, решили зачем-то "вмешаться" в борьбу за выживание, подарив ничью и возможность уйти с последнего места СПАЛ. И теперь лишь на одно очко опережают Верону.

Можно, конечно, расценить этот результат, как досадное недоразумение, ведь мячи, подобные тому, который забил Флоккари, влетают в ворота один раз из сотни (а то и больше), но и автоголы в компенсированное время, как у СПАЛ, тоже случаются не часто.

Куда более настораживает тот факт, что Милан явно запаниковал, проигрывая 0:2, и на это наверняка обратил внимание Индзаги, и слишком уж торопился отыграться, только усложняя себе этим задачу. Впрочем, отдадим должное команде Стефано Пьоли за старание и настойчивость.

Не избежали потерь и гости, самой существенной из которых стала мышечная травма Кастильехо. В минувшем туре на замену вушел Ибрагимович, однако швед пока явно не набрал оптимальную форму, и место на острие атаки с первых минут точно не займет.

Интересные факты

– Команды провели между собой 170 матчей во всех турнирах: 36 побед Лацио, 63 ничьи и 71 победа Милана.

– В Серии А на римском Стадио Олимпико Лацио и Милан сыграли 76 раз: 19 побед хозяев, 36 ничьих и 21 победа гостей.

– Последние три матча между Лацио и Миланом в Риме во всех турнирах завершились вничью.

– Милан забивает минимум два мяча в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Милан завершился со счетом 1:1.

– В первом круге нынешнего сильнее были римляне — 2:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Иммобиле, Кайседо, Лулич, Лукас Лейва, Луис Фелипе, Адеканье — Кастильехо, Дуарте, Мусаккьо.