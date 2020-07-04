Италия

Украинский хавбек включен в стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Италии.

Сассуоло принимает на своем поле Лечче в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Команды определились со стартовыми составами на данный поединок.

Главный тренер Лечче Фабио Ливерани доверил место в стартовой "одиннадцатке" украинскому полузащитнику Евгению Шахову, для которого этот матч станет 20-м в текущем сезоне итальянского первенства.

Сассуоло: Консильи - Мюльдюр, Марлон, Феррари, Кирьякопулос - Локателли, Бюрабия, Траоре - Берарди, Капуто, Бога.

Лечче: Габриэл - Донати, Лучони, Пас, Кальдерони - Петриччоне, Тахцидис, Барак, Шахов, Фариас - Бабакар.