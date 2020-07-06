Италия

Украинский хавбек помог Аталанте добыть победу над Кальяри в матче чемпионата Италии.

В матче 30-го тура первенства Серии А Аталанта на выезде минимально обыграла Кальяри и вплотную приблизилась к Интеру в турнирной таблице.

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе полузащитнику Руслану Малиновскому, который, по версии Whoscored, стал лучшим игроком минувшего поединка.

Украинец заработал для своей команды пенальти в первом тайме, а защитник Кальяри Карбони впоследствии получил красную карточку за этот фол. Луис Муриэль, в свою очередь, забил единственный и победный гол, реализовав одиннадцатиметровый.

Всего Малиновский провел в матче с Кальяри 59 минут, после чего его заменил Алехандро Гомес. Специализированный портал поставил Руслану наивысшую оценку — 8,29.

Смотрите видео гола и обзор матча Кальяри — Аталанта на Football.ua.